Săptămână plină de magie la Cinema Independența: Filme pentru toate vârstele și toate gusturile

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Cinema Independența îi invită pe iubitorii de film să pășească, în această săptămână, într-o lume a poveștilor care prind viață pe marele ecran. Fie că preferați comedia, aventura, animația sau filmele de familie, programul pregătit promite experiențe pentru toate vârstele și momente numai bune de împărtășit cu cei dragi.

Spectatorii sunt așteptați cu producții care aduc zâmbete, emoție și imaginație fără limite – de la povești fermecate pentru copii, până la filme care te poartă într-un univers complet nou, pentru o oră și jumătate de evadare din rutină.

Pentru cei care vor să-și planifice vizita, programul complet este disponibil online pe site-ul oficial al cinematografului.

Program complet: www.cinema-independenta.roInfo & rezervări: 0374.871.823 | WhatsApp: 0749.253.935

Casierie: 09:00 – 19:00

Cinema Independența continuă să fie locul unde fiecare film devine o experiență.

