Rata șomajului în județul Dâmbovița s-a menținut la 4,31% la sfârșitul lunii ianuarie 2026, același nivel ca în luna precedentă, potrivit datelor furnizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița

În evidențele instituției figurau 6.783 de șomeri, dintre care 3.455 sunt femei. Din total, 1.426 persoane beneficiază de indemnizație de șomaj, iar 5.357 sunt neindemnizate.

Urban vs. Rural: decalaj major

Datele arată un dezechilibru clar între mediile de rezidență:917 șomeri provin din mediul urban, 5.866 persoane sunt din mediul rural

Cifrele confirmă faptul că piața muncii rămâne mai fragilă în zonele rurale, unde oportunitățile de angajare sunt mai reduse.

Cei mai afectați: persoanele peste 55 de ani

Distribuția pe grupe de vârstă arată că cele mai multe persoane fără loc de muncă au peste 55 de ani – 1.666 de persoane, urmate de categoria 40–49 ani – 1.560 persoane.

Structura completă este următoarea:sub 25 ani – 771, 25–29 ani – 437, 30–39 ani – 1.188, ,,40–49 ani – 1.560, 50–55 ani – 1.161, peste 55 ani – 1.666

Nivelul de educație – factor decisiv

Cea mai mare pondere în rândul șomerilor o au persoanele cu studii gimnaziale (35,7%).

Studii primare sau fără studii – 31,8%

Liceal și postliceal – 17,6%

Pregătire profesională – 11,7%

Studii superioare – doar 3,2%

Datele indică o legătură clară între nivelul scăzut de educație și dificultatea integrării pe piața muncii.

Gradul de ocupabilitate

În urma procesului de profilare realizat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă:1.571 persoane sunt foarte greu ocupabile, 2.191 greu ocupabile, 2.857 mediu ocupabile, 164 ușor ocupabile

Reprezentanții AJOFM Dâmbovița, precizează că încadrarea se face în baza unei evaluări individuale a fiecărei persoane înregistrate.

Deși rata șomajului a rămas constantă, provocările privind integrarea pe piața muncii sunt în continuare semnificative, în special pentru persoanele din mediul rural, pentru cei trecuți de 50 de ani și pentru cei cu un nivel scăzut de educație.

Stabilitatea procentului nu înseamnă neapărat o îmbunătățire a situației, ci mai degrabă o stagnare care necesită măsuri active de sprijin și formare profesională.