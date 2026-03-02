Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, sprijiniți de jandarmi, au desfășurat o acțiune complexă de tip razie

Acțiunea a vizat prevenirea faptelor antisociale și creșterea gradului de siguranță rutieră; combaterea violenței și a infracțiunilor împotriva persoanei;

depistarea și prevenirea traficului și consumului de droguri; controlul participanților la trafic care încalcă normele legale privind circulația; verificarea sălilor de joc din municipiul Târgoviște pentru identificarea persoanelor care dețin obiecte periculoase fără drept.

La acțiune au participat: lolițiști din structurile de ordine publică, rutieră, investigații criminale și criminalitate economică; luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale; jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Dâmbovița.

În cadrul acțiunii, au fost legitimate peste 740 de persoane; aplicate 410 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 131.000 lei;358 sancțiuni pentru încălcări ale O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

52 sancțiuni conform Legii 61/1991 privind normele de conviețuire socială și ordinea publică;

Reținute 18 permise de conducere și retrase 15 certificate de înmatriculare.

Acțiunea demonstrează angajamentul polițiștilor dâmbovițeni pentru prevenirea faptelor ilegale și menținerea unui climat sigur pentru toți cetățenii.

Polițiștii vor continua astfel de acțiuni, prioritizând siguranța rutieră, prevenția și combaterea infracționalității.