Paștele Cailor– sărbătoare unică în România, celebrată la Târgoviște

Primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan, a participat în cartierul Matei Voievod (Sârbi), la unul dintre cele mai spectaculoase și autentice evenimente ale comunității locale – tradiționala sărbătoare „Tudorița”, cunoscută și drept „Paștele Cailor”.

Evenimentul, considerat unic în România, a adus din nou în prim-plan frumusețea portului popular, obiceiurile păstrate din generație în generație și simbolistica începutului de primăvară.

„Tudorița” reprezintă nu doar o celebrare a venirii sezonului cald și a începutului muncilor agricole, ci și un moment de profundă încărcătură spirituală, care unește întreaga comunitate în jurul valorilor tradiționale.

Edilul a transmis felicitări comunității bulgarilor târgovișteni pentru modul exemplar în care își promovează identitatea culturală și își onorează înaintașii, contribuind la diversitatea și patrimoniul cultural al municipiului.

Sărbătoarea rămâne un reper important în calendarul local, demonstrând încă o dată că tradițiile autentice continuă să fie respectate și duse mai departe cu mândrie la Târgoviște.