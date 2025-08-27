Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
RAR Dâmbovița: Procedura corectă pentru obținerea duplicatului cărții de identitate a vehiculului

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

La Registrul Auto Român (RAR) Dâmbovița, reprezentanții instituției întâlnesc frecvent mituri și informații eronate transmise de la persoanele care se prezintă pentru servicii. Un exemplu recent este cazul unui cetățean care s-a prezentat pentru obținerea duplicatului cărții de identitate a vehiculului (CIV), pierdută anterior, fiind convins că trebuie să publice un anunț în Monitorul Oficial – o cerință care nu există în realitate.

Pentru a evita confuziile, RAR Dâmbovița explică cum se procedează corect:

  • Oricare reprezentanță RAR poate elibera duplicatul, indiferent de domiciliul solicitantului. Programările se fac prin call-center sau online: RAR programări.
  • Prezentarea vehiculului este obligatorie, împreună cu documentul de identitate și certificatul de înmatriculare al vehiculului.
  • Dacă solicitantul nu este deținătorul înregistrat, trebuie să prezinte acte care dovedesc calitatea de deținător legal (act de vânzare-cumpărare, factură, act de adjudecare).
  • În cazul în care deținătorul este persoană juridică sau solicitantul nu este deținător, este necesară prezentarea unui act de reprezentare legală (împuternicire notarială sau delegație).

RAR Dâmbovița subliniază că orice modificări legislative sau procedurale vor fi comunicate prin canale oficiale și recomandă cetățenilor să verifice informațiile din surse sigure. Pentru clarificări, persoanele interesate pot apela call-center-ul RAR sau pot folosi formularul de petiții: RAR petiții.

Instituția recomandă tuturor proprietarilor de vehicule să se informeze corect pentru a evita întârzieri sau probleme la obținerea documentelor și să respecte întotdeauna procedurile oficiale.

