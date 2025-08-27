Cea mai rece dimineață de 25 august din ultimele patru decenii și jumătate

Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au semnalat că dimineața zilei de 25 august 2025 a fost cea mai rece înregistrată în România pentru această dată din ultimii 45–50 de ani.

Potrivit datelor oficiale, 65 de stații meteo ANM au înregistrat recorduri termice zilnice, majoritatea în Maramureș și Transilvania, regiuni cunoscute pentru temperaturile mai scăzute în această perioadă a anului.

De asemenea, în cursul dimineții au fost consemnate 10 recorduri termice lunare, iar la stația meteorologică Miercurea Ciuc, s-a înregistrat temperatura de -1,7°C, apropiată de recordul absolut pentru luna august (-1,9°C, atins pe 27 august 1980).

Aceste valori neobișnuite pentru sfârșitul lunii august subliniază variabilitatea climatică accentuată și condițiile deosebit de reci în zonele montane și depresionare din centrul și nordul țării.

Meteorologii recomandă populației să fie atentă la diferențele mari de temperatură dintre zi și noapte și să protejeze culturile agricole și animalele, în special în regiunile afectate de temperaturile scăzute.