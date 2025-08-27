Spirit civic montan la poalele Bucegilor

În perioada 18-21august 2025, pe Valea Ialomiței, la limita de separare dintre munţii Bucegi și masivul Leaota, s-au desfășurat activităţile teoretice şi practice ale unei tabere tematice de educație montană, în mijlocul naturii. Este vorba despre proiectul „CIVIC MONTAN 25”, organizat de Asociația Chindia Jurasic Park în parteneriat cu Colegiul Economic ”Ion Ghica” Târgoviște și Școala Gimnazială Nucet, având cofinanțare din partea Consiliului Județean Dâmbovița.

La tabără au participat 23 de elevi, de la școala Gimnazială Cazaci, coordonați de cadre didactice și de monitori din partea Asociației Chindia Jurasic Park.

Chiar dacă prima zi a debutat cu o ploaie torențială, iar programul a fost structurat pe activități „la sală”, cu prezentarea echipamentului de drumeție și de alpinism, cu informații legate de marcajele turistice din România, dar și despre arii naturale protejate și regulile ce trebuie respectate în perimetrul acestora.

Ziua de marți a început cu prezentarea de informații legate de orientarea sportivă, cu busolă și fișă de concurs, iar în urma tragerii la sorți s-au format 12 echipe a câte doi tineri, care, cu energia și entuziasmul specifice vârstei, au alergat, contracronometru, pe un traseu cu 10 posturi.

Fiindcă vremea s-a îndreptat total, ziua de miercuri a fost alocată unei drumeții mai lungi, spre valea Răteiului, iar la o stâncă aflată lângă drumul forestier/industrial spre Brătei-Lespezi, a fost amenajat atelierul de rapel cu asigurare, unde toți participanții și-au învins teama și au făcut coborârea, unii solicitând chiar o dublă. După masa de prânz, renumitul meșter olar din Vulcana Pandele, Nini Porojan, i-a inițiat pe copii în tainele modelării lutului, iar piesele făcute de fiecare elev au fost semnate, pentru a fi dăruite autorilor, după operațiunea de uscare și ardere.

Ziua de joi a fost una a bilanțului, a impresiilor despre tabără, iar diplomele și insignele primite s-au îndreptat spre „panoplia” personală a fiecărui tânăr montaniard. Cel mai important este că cei 23 de tineri au promis că vor reveni, iar experiențele lor vor fi împărtășite colegilor de școală și prietenilor.