Proiect de 7,4 milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii stradale din Moreni!

În continuarea demersurilor de modernizare a municipiului, administrația publică morenară a depus spre semnarea contractului_de_finanțare un alt proiect pentru îmbunătățirea infrastructurii edilitare. Este vorba despre documentația „Lucrări de reabilitare și modernizare 3,550 km străzi din municipiul Moreni”, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, cu o valoare totală de 7.405.580,39 lei.

„În cadrul acestui proiect sunt incluse următoarele străzi: Teiș, Muzeului, Grădinilor, Armoniei, Libertății, Soarelui, Romană, Fundătura Școlii, IntrareaFragilor, HCC.

Suntem în așteptarea semnării contractului de finanțare. Să sperăm că Guvernul Bolojan nu va pune lacătul pe investițiile din comunitățile locale și pe viitorul României!”- transmite primarul Gabriel Purcaru