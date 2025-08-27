Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
PSD cere Guvernului să deblocheze deciziile care susțin comunitățile și românii onești

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

PSD atrage atenția asupra blocajelor legislative care afectează administrațiile locale și cetățenii cinstiți. Potrivit partidului, revenirea sa în Coaliție a fost condiționată de respectarea principiului deciziilor luate prin consens, nu prin acțiuni unilaterale sau impulsive.

În Pachetul 2 de inițiative, PSD și-a consolidat prioritățile:

  • Reducerea privilegiilor excesive, inclusiv pensii speciale și salarii nesimțite;
  • Menținerea și prioritizarea investițiilor locale, pentru sprijinirea comunităților;
  • Implementarea reformelor în justiție și sănătate, esențiale pentru buna funcționare a statului.

Partidul avertizează că unele măsuri aprobate la nivel de premier nu au fost încă transpuse în legislație de Ministerul Dezvoltării și Ministerul Finanțelor, ceea ce poate crea dificultăți în activitatea administrațiilor locale și a instituțiilor centrale.

PSD subliniază că angajamentele față de români rămân ferme și că se opune ferm oricărui derapaj care ar putea afecta românii onești sau buna funcționare a comunităților.

