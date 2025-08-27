Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Plafonul de la care o firmă din România devine plătitoare de TVA va crește  la 395.000 lei

By: Adrian NĂSTASE

Date:

De la 1 septembrie 2025, plafonul de la care o firmă din România devine plătitoare de TVA va crește de la 300.000 lei, cât este în prezent, la 395.000 lei, conform unui proiect de ordonanță, pus în dezbatere de Ministerul Finanțelor.

Proiectul de ordonanță a fost elaborat încă din luna martie dar a fost  pus în transparență acum de Ministerul de Finanțe, întrucât  transpune prevederile unei directive europene pe care România trebuia să le implementeze până la 31 decembrie 2024, cu aplicare de la 1 ianuarie 2025. 

„Astfel, persoanele impozabile stabilite în România vor avea posibilitatea să aplice regimul special de scutire pentru mici întreprinderi în alte state membre dacă cifra de afaceri a acestora nu depășește la nivel unional plafonul de 100.000 de euro și operațiunile efectuate în statul membru în care solicită aplicarea scutirii nu depășește plafonul de scutire aplicabil în statul membru respectiv”, conform documentului. 

Persoanele impozabile care depășesc în luna august 2025 plafonul de scutire pentru întreprinderile mici de 300.000 de lei,  în vigoare la data depășirii plafonului, nu trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA decât la depășirea plafonului anual de scutire de 395.000 lei.

Dacă în luna august 2025 a fost depășit și plafonul de 395.000 lei, persoana impozabilă trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA cel târziu în data de 10 septembrie 2025 și să aplice regimul normal de taxare începând cu această dată. Înregistrarea în scopuri de TVA a respectivei persoane se va considera valabilă începând cu data de 10 septembrie 2025.

Persoanele impozabile înființate anterior anului 2025, care s-au înregistrat în scopuri de TVA până la data de 1 septembrie 2025, inclusiv, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire de 300.000 lei, pot solicita, începând cu data de 1 septembrie 2025, scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform, în vederea aplicării regimului special de scutire, dacă nu au depăşit plafonul de scutire de 300.000 lei din anul precedent, respectiv anul 2024, şi dacă până la data solicitării scoaterii din evidenţă nu au depăşit plafonul de 395.000 lei.

Articolul precedent
Proiect de 7,4 milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii stradale din Moreni!
Articolul următor
MESAJUL SORANEI CÎRSTEA DUPĂ SUCCESUL DE LA CLEVELAND
Adrian NĂSTASE
Adrian NĂSTASE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

MESAJUL SORANEI CÎRSTEA DUPĂ SUCCESUL DE LA CLEVELAND

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea, aflată pe locul...

Proiect de 7,4 milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii stradale din Moreni!

Adrian NĂSTASE Adrian NĂSTASE -
În continuarea demersurilor de modernizare a municipiului, administrația publică...

PSD cere Guvernului să deblocheze deciziile care susțin comunitățile și românii onești

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
PSD atrage atenția asupra blocajelor legislative care afectează administrațiile...

Ultima șansă pentru înscriere la Festivalul „Ion Dolănescu” – termen limită 31 august 2025

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Centrul Județean de Cultură Dâmbovița reamintește tuturor pasionaților de...

News

Proiect de 7,4 milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii stradale din Moreni!

Social 0
În continuarea demersurilor de modernizare a municipiului, administrația publică...

Au început furturile de lemne din pădurile dâmbovițene, autoritățile intensifică controalele

Social 0
Județul Dâmbovița se confruntă, în această perioadă, cu un...

Incendiu violent la o anexă în localitatea Sălcioara, intervenție rapidă a pompierilor din Titu

Social 0
Detașamentul de Pompieri Titu a fost solicitat să intervină...

© 2023 Ziarul Dâmbovița