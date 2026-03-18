Primăriile au început să aplice din nou reduceri la impozitul pe proprietate

Unele primării au început deja să emită decizii de impunere recalculate, iar contribuabilii care au achitat sume mai mari pot solicita restituirea diferențelor sau pot opta ca acestea să fie compensate cu obligațiile fiscale viitoare.

Potrivit noilor reguli, pentru locuințele cu o vechime între 50 și 100 de ani, impozitul se reduce cu 15%, iar pentru cele mai vechi de 100 de ani reducerea ajunge la 25%.

Autoritățile locale precizează că persoanele care au plătit deja impozitul recalculat la valoarea mai mare vor avea sume în plus în evidențe, pe care le pot recupera sau reporta pentru anii următori.