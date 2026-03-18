Preţurile carburanţilor continuă să crească în ţara nostră, în contextul războiului din Orientul Mijlociu şi a scumpirii barilului de petrol, care a ajuns, marţi, la aproape 104 dolari. Un litru de motorină premium se apropie de 10 lei, iar benzina de 9 lei/litru.

Scumpirile de marţi depăşesc în unele cazuri 10-15 bani pe litru.

La benzină, preţurile oscilează la 8,6-8,7 lei/litru

Conform platformei peco-online.ro, cele mai mici preţuri din Bucureşti sunt de 8,57 lei/litru la benzină şi 9,08 lei/litru la motorină, în timp ce la Cluj sunt de 8,55 lei la benzină şi 9,02 lei la motorină, nivel similar cu cel din Timişoara