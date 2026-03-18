 49 de animale au fost mistuite de flăcări 

Noaptea trecută, la ora 00:56, pompierii au fost alertați și s-au deplasat de urgență la fața locului cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD. Flăcările s-au extins rapid, afectând un adăpost de animale de aproximativ 80 de metri pătrați, iar intervenția promptă a salvatorilor a fost esențială pentru limitarea pagubelor materiale.

Din nefericire, 49 de animale au pierit, iar pagubele materiale sunt semnificative. Pompierii au efectuat recunoașteri și au luat măsuri pentru prevenirea extinderii incendiului la alte construcții din apropiere.

Autoritățile locale și pompierii atrag din nou atenția asupra riscurilor folosirii necorespunzătoare a focului în gospodării și reamintesc cetățenilor să respecte măsurile de prevenire a incendiilor, pentru a evita tragedii similare.

Cauza exactă a incendiului este în curs de investigare, iar ancheta va stabili împrejurările în care s-a produs dezastrul.