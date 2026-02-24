Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a anunțat semnarea unui nou contract de finanțare care vizează modernizarea sistemului medical din județ

By: Roxana - Ionela Botea

Ieri, alături de Liviu Gabriel Mușat, director general al ADR Sud Muntenia, a fost semnat contractul pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște – Clădirea Boli Infecțioase”, în valoare de peste 32.000.000 lei, cu o durată de implementare de 18 luni.

Proiectul prevede reabilitarea și modernizarea corpurilor de clădire C1 și C3, cu scopul de a îmbunătăți semnificativ condițiile din unitatea medicală și a aduce beneficii directe pacienților și personalului:

 Creșterea eficienței energetice și asigurarea unui confort termic optim în saloane și spații medicale;

 Modernizarea sistemelor de ventilație și climatizare, pentru un aer mai curat și reducerea riscului de infecții nosocomiale;

 Înlocuirea instalațiilor electrice, termice și sanitare, pentru siguranță ridicată;

 Reducerea consumului energetic și a costurilor de funcționare și întreținere.

 O etapă importantă în modernizarea sistemului medical

„Vorbind despre cele mai mari investiții realizate în sistemul medical din Dâmbovița, demonstrăm că sănătatea este un domeniu în care investim constant și responsabil. Modernizăm, dotăm și dezvoltăm infrastructura medicală din județ, iar acest nou contract reprezintă încă o etapă importantă în aceeași direcție”, a declarat Corneliu Ștefan.

Acest proiect vine să completeze seria de investiții care au vizat îmbunătățirea condițiilor pentru pacienți și personalul medical, consolidând infrastructura spitalicească din județul Dâmbovița.

