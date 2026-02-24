Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița anunță că, potrivit datelor transmise de angajatori, sunt disponibile 227 de locuri de muncă

Cele mai căutate meserii pentru persoane calificate: agent de securitate, brutar, agent de vânzări, manipulant mărfuri, ajutor bucătar, fasonator mecanic, lucrător comercial, confecționer asamblor articole textile, îngrijitor animale, operator mașini-unelte, electrician întreținere–reparații, șofer autoturisme și camionete, bucătar, casier, operator calculator, tâmplar universal, patiser, croitor, stivuitorist, tehnician mecanic, lăcătuș mecanic, gestionar depozit și multe altele.

Oportunități pentru studii superioare:

Inginer în industria alimentară, manager general, manager logistică și distribuție, inginer mecanic, consilier/economist, asistent comercial, inspector SSM, referent bancar, consilier vânzări asigurări, inspector coordonator în asigurări și agent de vânzări.

Locuri de muncă pentru necalificați:

Sunt disponibile posturi în domenii precum construcții și confecții textile.

Persoanele interesate pot consulta lista completă a posturilor pe platforma oficială:https://mediere.anofm.ro/app/module/mediere/jobs

Informații suplimentare la telefon: 0245/620635

Reprezentanții AJOFM Dâmbovița încurajează persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă să profite de aceste oportunități și să ia legătura cu instituția pentru detalii privind condițiile de angajare.