Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița anunță că, potrivit datelor transmise de angajatori, sunt disponibile 227 de locuri de muncă

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

 Cele mai căutate meserii pentru persoane calificate: agent de securitate, brutar, agent de vânzări, manipulant mărfuri, ajutor bucătar, fasonator mecanic, lucrător comercial, confecționer asamblor articole textile, îngrijitor animale, operator mașini-unelte, electrician întreținere–reparații, șofer autoturisme și camionete, bucătar, casier, operator calculator, tâmplar universal, patiser, croitor, stivuitorist, tehnician mecanic, lăcătuș mecanic, gestionar depozit și multe altele.

 Oportunități pentru studii superioare:

Inginer în industria alimentară, manager general, manager logistică și distribuție, inginer mecanic, consilier/economist, asistent comercial, inspector SSM, referent bancar, consilier vânzări asigurări, inspector coordonator în asigurări și agent de vânzări.

 Locuri de muncă pentru necalificați:

Sunt disponibile posturi în domenii precum construcții și confecții textile.

 Persoanele interesate pot consulta lista completă a posturilor pe platforma oficială:https://mediere.anofm.ro/app/module/mediere/jobs

 Informații suplimentare la telefon: 0245/620635

Reprezentanții AJOFM Dâmbovița încurajează persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă să profite de aceste oportunități și să ia legătura cu instituția pentru detalii privind condițiile de angajare.

Articolul precedent
Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a anunțat semnarea unui nou contract de finanțare care vizează modernizarea sistemului medical din județ
Articolul următor
Spitalul Județean de Urgență Târgoviște anunță că astăzi,   24 februarie 2026, în intervalul orar 08:30 – 22:30, rețeaua informatică a unității sanitare va fi temporar indisponibilă
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

News

© 2023 Ziarul Dâmbovița