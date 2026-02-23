Încărcarea completă a unei mașinii electrice în România, de 2 ori mai scump ca în Spania ori Croația

România nu are cel mai scump curent din Europa (dacă nu raportăm la puterea de cumpărare).

Dimpotrivă, în multe perioade, prețul angro al energiei electrice este sub media UE.

Cu toate acestea, utilizatorii de mașini electrice plătesc printre cele mai mari tarife de încărcare rapidă. Această contradicție spune mult despre felul în care piața românească este percepută de marii operatori

România are unul dintre cele mai ridicate tarife pentru încărcarea rapidă a mașinilor electrice din Europa, respectiv 0,43 euro/kWh. Prețul se situează la același nivel cu Austria și este aproape dublu față de Spania sau Croația, chiar dacă prețul nostru angro nu este cel mai mare din UE. Aceste date au fost preluate dintr-o analiză semnată de președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță.