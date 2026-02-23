Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității al Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița continuă și în 2026 proiectul „Permis de conducere pentru viață, nu pentru închisoare”

Proiectul, aflat la ediția a II-a, reunește 20 de parteneri și se adresează atât tinerilor, cât și persoanelor condamnate pentru infracțiuni la regimul rutier, oferind educație preventivă și experiențe practice menite să dezvolte responsabilitatea la volan.

Activitate educativ-preventivă la Penitenciarul Găești

Pe 19 februarie 2026, 15 persoane private de libertate au participat la o sesiune specială, în cadrul căreia au aflat:

Principiile conducerii preventive și defensive;

Prevederile legislative cunoscute sub denumirile „Legea Anastasia 1”, „Legea Anastasia 2” și „Legea 2 Mai”;

Consecințele juridice ale conducerii sub influența alcoolului sau substanțelor interzise.

Activitatea a fost completată de:

Vizionarea de spoturi educative realizate de Poliția Română;

Exerciții practice de simulare a răsturnării și impactului unui autoturism;

Demonstrații privind evacuarea în siguranță din vehicul și primul ajutor acordat unei victime inconștiente.

Parteneriate pentru siguranță și prevenție

În această etapă, polițiștii au colaborat cu Academia Titi Aur și Crucea Roșie Dâmbovița, asigurând un cadru complex de instruire, practic și teoretic. Proiectul face parte din Strategia Națională de Prevenire a Recidivei 2025–2029, implementată la nivel național prin structurile Ministerului Afacerilor Interne și ale Ministerului Justiției.

Prin astfel de acțiuni, autoritățile urmăresc consolidarea educației preventive, reducerea accidentelor rutiere și responsabilizarea tinerilor și a celor care au încălcat legislația, transformând experiențele negative în lecții de viață.