Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității al Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița continuă și în 2026 proiectul „Permis de conducere pentru viață, nu pentru închisoare”

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Proiectul, aflat la ediția a II-a, reunește 20 de parteneri și se adresează atât tinerilor, cât și persoanelor condamnate pentru infracțiuni la regimul rutier, oferind educație preventivă și experiențe practice menite să dezvolte responsabilitatea la volan.

Activitate educativ-preventivă la Penitenciarul Găești

Pe 19 februarie 2026, 15 persoane private de libertate au participat la o sesiune specială, în cadrul căreia au aflat:

Principiile conducerii preventive și defensive;

Prevederile legislative cunoscute sub denumirile „Legea Anastasia 1”, „Legea Anastasia 2” și „Legea 2 Mai”;

Consecințele juridice ale conducerii sub influența alcoolului sau substanțelor interzise.

Activitatea a fost completată de:

Vizionarea de spoturi educative realizate de Poliția Română;

Exerciții practice de simulare a răsturnării și impactului unui autoturism;

Demonstrații privind evacuarea în siguranță din vehicul și primul ajutor acordat unei victime inconștiente.

Parteneriate pentru siguranță și prevenție

În această etapă, polițiștii au colaborat cu Academia Titi Aur și Crucea Roșie Dâmbovița, asigurând un cadru complex de instruire, practic și teoretic. Proiectul face parte din Strategia Națională de Prevenire a Recidivei 2025–2029, implementată la nivel național prin structurile Ministerului Afacerilor Interne și ale Ministerului Justiției.

Prin astfel de acțiuni, autoritățile urmăresc consolidarea educației preventive, reducerea accidentelor rutiere și responsabilizarea tinerilor și a celor care au încălcat legislația, transformând experiențele negative în lecții de viață.

Articolul precedent
Programul de acordare a voucherelor de energie va continua până la 31 decembrie 2026, oferind sprijin direct gospodăriilor și persoanelor vulnerabile pentru acoperirea costurilor cu energia electrică și gazele naturale
Articolul următor
Valoarea tichetelor de masă în 2026
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

Nu rata meciul Chindia – FC Bihor

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Fanii echipei din Târgoviște sunt invitați să-și susțină favorita...

Județul Dâmbovița se află pe primul loc în țară, cu 198 de persoane care vor putea participa programe de calificare profesională gratuită

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
AJOFM Dâmbovița dă vestea bună că județul Dâmbovița se...

Peste 17.000 de profesori și-au pierdut locurile de muncă de la începutul mandatului premierului Bolojan

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie...

Nemulțumiri în administrația locală, după ordonanțele promovate de premierul Ilie Bolojan, care reduc personalul din primăriile mici

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Nemulțumiri în administrația locală, după ordonanțele promovate de premierul...

News

Județul Dâmbovița se află pe primul loc în țară, cu 198 de persoane care vor putea participa programe de calificare profesională gratuită

Administraţie 0
AJOFM Dâmbovița dă vestea bună că județul Dâmbovița se...

Peste 17.000 de profesori și-au pierdut locurile de muncă de la începutul mandatului premierului Bolojan

Administraţie 0
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie...

Activități desfășurate în județul Dâmbovița cu prilejul Săptămânii Protecției Civile

Social 0
Numită și „arma vieții”, având ca deviză motto-ul „Cu...

© 2023 Ziarul Dâmbovița