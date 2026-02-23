Valoarea tichetelor de masă în 2026

Un angajat poate primi lunar un număr de tichete de masă care nu depășește numărul zilelor efectiv lucrate. Sumele aferente sunt transferate în fiecare lună de către unitatea emitentă, în funcție de numărul zilelor lucrătoare din luna respectivă și în baza contractului încheiat cu angajatorul. Tichetele nu se acordă pentru perioadele de concediu, sărbători legale sau șomaj tehnic

Începând cu drepturile aferente lunii noiembrie 2025 și pe tot parcursul anului 2026, valoarea maximă a unui tichet de masă este de 45 de lei pentru fiecare zi lucrătoare. Plafonul a fost stabilit prin Legea nr. 201/2025, publicată în Monitorul Oficial la 28 noiembrie 2025.

Fiecare tichet de masă este valabil numai dacă are înscrise pe suportul electronic sau stocate într-un alt mod în acesta următoarele mențiuni:

a) numele și adresa emitentului;

b) perioada de valabilitate a utilizării tichetului de masă;

c) interdicția de a fi utilizat pentru achiziționarea de țigări sau de produse alcoolice;

d) numele, prenumele și codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de masă.

Ce categorii de angajați pot primi tichete de masă

Tichetele de masă sunt un beneficiu apreciat de angajați, însă nu constituie un drept automat. Acordarea lor depinde exclusiv de decizia angajatorului, care poate opta dacă le include sau nu în pachetul salarial. Chiar dacă salariatul îndeplinește condițiile prevăzute de lege, tichetele sunt oferite doar în măsura în care compania decide acest lucru, cu respectarea plafonului legal și a reglementărilor fiscale în vigoare.

Principalii beneficiari sunt angajații cu contract individual de muncă, fie cu normă întreagă, fie part-time, pentru zilele efectiv lucrate. În sectorul public, funcționarii și personalul instituțiilor de stat pot primi tichete de masă în funcție de prevederile regulamentului intern și de alocările bugetare, astfel că acest avantaj nu este garantat. De asemenea, salariații care lucrează în regim de telemuncă sau au mai multe contracte pot beneficia de tichete doar pentru contractul declarat principal și doar în baza deciziei angajatorului