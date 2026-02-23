Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Programul de acordare a voucherelor de energie va continua până la 31 decembrie 2026, oferind sprijin direct gospodăriilor și persoanelor vulnerabile pentru acoperirea costurilor cu energia electrică și gazele naturale

By: Roxana - Ionela Botea

Aceste vouchere sunt menite să sprijine românii în contextul creșterilor de prețuri la energie și fac parte dintr-un pachet mai larg de măsuri sociale și economice implementate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Programul de acordare a voucherelor de energie va continua până la 31 decembrie 2026, oferind sprijin direct gospodăriilor și persoanelor vulnerabile pentru acoperirea costurilor cu energia electrică și gazele naturale

Beneficiarii programului sunt:

Persoanele fizice cu venituri reduse sau aflate în dificultate;

Familiile monoparentale sau cu mai mulți copii;

Pensionarii cu pensii mici, persoane cu dizabilități sau alte categorii vulnerabile stabilite prin legislația în vigoare.

Criteriile exacte și condițiile de eligibilitate sunt detaliate pe platformele oficiale ale Ministerului Muncii și ale autorităților locale, iar eligibilitatea se verifică pe baza veniturilor și situației familiale.

Cei care se încadrează în criteriile stabilite trebuie să depună cererea de solicitare a voucherului la:

Primăria locală sau serviciile sociale comunitare;

Platformele online dedicate puse la dispoziție de autorități.

