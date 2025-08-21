Polițiștii dâmbovițeni desfășoară activități preventive în rândul copiilor 

Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității al Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița au organizat o serie de activități informativ-preventive în cadrul Taberei Runcu Stone, destinate copiilor și tinerilor participanți.

Scopul principal al acțiunii a fost creșterea gradului de informare cu privire la riscurile consumului și traficului de droguri. Participanții au vizionat materiale video educative și au experimentat, prin intermediul unor ochelari speciali, efectele vizuale simulate ale consumului de substanțe interzise, pentru a înțelege mai bine consecințele acestor comportamente.

Activitatea s-a desfășurat într-un cadru interactiv, copiii și tinerii manifestând un interes deosebit și adresând numeroase întrebări pe teme variate, precum:

siguranța online;

educația rutieră;

prevenirea violenței și a violenței domestice;

ordinele de protecție și utilizarea brățărilor electronice;

limitele legitimei apărări.

Astfel de acțiuni au rolul de a sensibiliza tinerii cu privire la riscurile victimizării și la importanța adoptării unui comportament responsabil în societate, promovând totodată siguranța și prevenția în comunitate.