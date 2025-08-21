Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Polițiștii dâmbovițeni desfășoară activități preventive în rândul copiilor 

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității al Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița au organizat o serie de activități informativ-preventive în cadrul Taberei Runcu Stone, destinate copiilor și tinerilor participanți.

Scopul principal al acțiunii a fost creșterea gradului de informare cu privire la riscurile consumului și traficului de droguri. Participanții au vizionat materiale video educative și au experimentat, prin intermediul unor ochelari speciali, efectele vizuale simulate ale consumului de substanțe interzise, pentru a înțelege mai bine consecințele acestor comportamente.

Activitatea s-a desfășurat într-un cadru interactiv, copiii și tinerii manifestând un interes deosebit și adresând numeroase întrebări pe teme variate, precum:

  • siguranța online;
  • educația rutieră;
  • prevenirea violenței și a violenței domestice;
  • ordinele de protecție și utilizarea brățărilor electronice;
  • limitele legitimei apărări.

Astfel de acțiuni au rolul de a sensibiliza tinerii cu privire la riscurile victimizării și la importanța adoptării unui comportament responsabil în societate, promovând totodată siguranța și prevenția în comunitate.

Articolul precedent
Clubul Seniorilor Dâmbovița,  o zi a memoriei și culturii românești la Sala Multimedia
Articolul următor
Dosar penal pentru un tânăr care a condus fără permis și a sustras un autoturism în Fieni
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

TÂRGOVIȘTEANUL LAURENȚIU REGHECAMPF AR VREA SĂ PLECE DIN SUDAN

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Laurențiu Reghecampf ar putea pleca de la formația sudaneză...

SORANA CÎRSTEA SE SIMTE BINE ÎN SUA

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Jucătoarea română Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 138...

DÂMBOVIȚEANUL VALENTIN MIHĂILĂ, CONVOCAT LA NAȚIONALA MARE

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Naționala României dispută în luna septembrie două jocuri, un amical împotriva...

AZI AFLĂM ȚINTARUL LIGII A III-A

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Până la startul unei noi ediții a Ligii 3,...

News

Moreni: Proiect de mobilitate urbană depus prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027!

Social 0
Administrația publică morenară- primar Gabriel Purcaru, a inițiat și...

Ritm accelerat de lucru la Școala Tudor Vladimirescu! Se fac eforturi pentru finalizarea proiectului cel târziu în luna decembrie!

Social 0
La Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu, din Târgoviște, lucrările avansează...

Arest preventiv pentru doi bărbați implicați într-un conflict violent la Gorgota 

Social 0
Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurală Târgoviște, sub...

© 2023 Ziarul Dâmbovița