Dosar penal pentru un tânăr care a condus fără permis și a sustras un autoturism în Fieni

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Fieni au fost sesizați despre faptul că un tânăr, de 19 ani, din Târgoviște, ar fi sustras un autoturism.

Verificările efectuate la fața locului au arătat că tânărul ar fi furat mașina unui bărbat de 67 de ani, din comuna Pietroșița, pentru a se deplasa pe DN 71 și pe strada Gării din localitate.

Totodată, polițiștii au constatat că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În acest context, a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis și furt în scop de folosință.