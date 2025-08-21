Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Clubul Seniorilor Dâmbovița,  o zi a memoriei și culturii românești la Sala Multimedia

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Membrii Clubului Seniorilor s-au reunit la Sala Multimedia a Bibliotecii Județene Dâmbovița, pentru o întâlnire dedicată rememorării, emoției și valorilor autentice ale culturii românești. Evenimentul a continuat misiunea culturală a clubului de a promova patrimoniul, memoria colectivă și tradițiile naționale.

Unul dintre momentele speciale ale întâlnirii a fost evocarea vizitei la „Casa Romanței” din Târgoviște, desfășurată pe 5 august 2025, la invitația doamnei Alina Mavrodin Vasiliu. Seniorii au rememorat cu emoție acea zi deosebită, în care au pășit într-un univers muzical înălțător, unde romanța românească a devenit liant spiritual și sufletesc, contribuind la conservarea acestei moșteniri a spiritului național.

În continuare, doamna Liana a împărtășit imagini și impresii din excursia din 12 august 2025, o călătorie prin locuri de o frumusețe rară și încărcate de istorie și tradiție. Printre obiectivele vizitate s-au numărat:

  • Biserica „Sfânta Treime” din Măgureni, celebră pentru picturile Sfântului zugrav Pârvu Mutu;
  • Casa de oaspeți „Satul Banului”, un spațiu care păstrează tradițiile și obiceiurile străvechi;
  • Cheile Doftanei și Barajul Paltinu, zone cu peisaje naturale impresionante;
  • Țara Bezdeadului, unde seniorii au fost primiți cu ospitalitate de localnici harnici și inventivi.

Un moment deosebit al excursiei l-a reprezentat întâlnirea cu Dumitru Copilu-Copillin, supranumit „universitarul Eminescolog”, alături de care seniorii au discutat despre relațiile interumane, spiritualitate și valorile comunicării, precum și despre manifestarea acestora în respectul față de celălalt și în exprimarea personală.

Întâlnirea de astăzi a inclus și omagii aduse marilor personalități ale culturii române, precum:

  • Toma Caragiu, al cărui centenar se împlinește anul acesta;
  • Octavian Cotescu, coleg de generație cu Caragiu, renumit pentru rafinament și expresivitate scenică;
  • Zoe Dumitrescu-Bușulenga, critic și istoric literar, eseist și filosof, cunoscută și pentru viața dedicată slujirii lui Dumnezeu ca Maica Benedicta la Mănăstirea Văratec.

Participanții au vizionat secvențe din filmări celebre cu Toma Caragiu și Octavian Cotescu, reamintindu-și momente de umor, sensibilitate artistică și valoare estetică. Întâlnirea s-a încheiat într-o atmosferă caldă și armonioasă, prin audiții muzicale atent selecționate de domnul Viorel Merciu.

Această zi a reconfirmat rolul Clubului Seniorilor ca spațiu al memoriei vii, al valorilor culturale românești și al legăturii constante cu tradițiile și patrimoniul național.

Articolul precedent
Miliardele de ambalaje colectate , dovada că România poate fi mai curată!
Articolul următor
Polițiștii dâmbovițeni desfășoară activități preventive în rândul copiilor 
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

TÂRGOVIȘTEANUL LAURENȚIU REGHECAMPF AR VREA SĂ PLECE DIN SUDAN

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Laurențiu Reghecampf ar putea pleca de la formația sudaneză...

SORANA CÎRSTEA SE SIMTE BINE ÎN SUA

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Jucătoarea română Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 138...

DÂMBOVIȚEANUL VALENTIN MIHĂILĂ, CONVOCAT LA NAȚIONALA MARE

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Naționala României dispută în luna septembrie două jocuri, un amical împotriva...

AZI AFLĂM ȚINTARUL LIGII A III-A

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Până la startul unei noi ediții a Ligii 3,...

News

Moreni: Proiect de mobilitate urbană depus prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027!

Social 0
Administrația publică morenară- primar Gabriel Purcaru, a inițiat și...

Ritm accelerat de lucru la Școala Tudor Vladimirescu! Se fac eforturi pentru finalizarea proiectului cel târziu în luna decembrie!

Social 0
La Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu, din Târgoviște, lucrările avansează...

Arest preventiv pentru doi bărbați implicați într-un conflict violent la Gorgota 

Social 0
Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurală Târgoviște, sub...

© 2023 Ziarul Dâmbovița