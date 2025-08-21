Clubul Seniorilor Dâmbovița,  o zi a memoriei și culturii românești la Sala Multimedia

Membrii Clubului Seniorilor s-au reunit la Sala Multimedia a Bibliotecii Județene Dâmbovița, pentru o întâlnire dedicată rememorării, emoției și valorilor autentice ale culturii românești. Evenimentul a continuat misiunea culturală a clubului de a promova patrimoniul, memoria colectivă și tradițiile naționale.

Unul dintre momentele speciale ale întâlnirii a fost evocarea vizitei la „Casa Romanței” din Târgoviște, desfășurată pe 5 august 2025, la invitația doamnei Alina Mavrodin Vasiliu. Seniorii au rememorat cu emoție acea zi deosebită, în care au pășit într-un univers muzical înălțător, unde romanța românească a devenit liant spiritual și sufletesc, contribuind la conservarea acestei moșteniri a spiritului național.

În continuare, doamna Liana a împărtășit imagini și impresii din excursia din 12 august 2025, o călătorie prin locuri de o frumusețe rară și încărcate de istorie și tradiție. Printre obiectivele vizitate s-au numărat:

Biserica „Sfânta Treime” din Măgureni , celebră pentru picturile Sfântului zugrav Pârvu Mutu;

, celebră pentru picturile Sfântului zugrav Pârvu Mutu; Casa de oaspeți „Satul Banului” , un spațiu care păstrează tradițiile și obiceiurile străvechi;

, un spațiu care păstrează tradițiile și obiceiurile străvechi; Cheile Doftanei și Barajul Paltinu , zone cu peisaje naturale impresionante;

, zone cu peisaje naturale impresionante; Țara Bezdeadului, unde seniorii au fost primiți cu ospitalitate de localnici harnici și inventivi.

Un moment deosebit al excursiei l-a reprezentat întâlnirea cu Dumitru Copilu-Copillin, supranumit „universitarul Eminescolog”, alături de care seniorii au discutat despre relațiile interumane, spiritualitate și valorile comunicării, precum și despre manifestarea acestora în respectul față de celălalt și în exprimarea personală.

Întâlnirea de astăzi a inclus și omagii aduse marilor personalități ale culturii române, precum:

Toma Caragiu , al cărui centenar se împlinește anul acesta;

, al cărui centenar se împlinește anul acesta; Octavian Cotescu , coleg de generație cu Caragiu, renumit pentru rafinament și expresivitate scenică;

, coleg de generație cu Caragiu, renumit pentru rafinament și expresivitate scenică; Zoe Dumitrescu-Bușulenga, critic și istoric literar, eseist și filosof, cunoscută și pentru viața dedicată slujirii lui Dumnezeu ca Maica Benedicta la Mănăstirea Văratec.

Participanții au vizionat secvențe din filmări celebre cu Toma Caragiu și Octavian Cotescu, reamintindu-și momente de umor, sensibilitate artistică și valoare estetică. Întâlnirea s-a încheiat într-o atmosferă caldă și armonioasă, prin audiții muzicale atent selecționate de domnul Viorel Merciu.

Această zi a reconfirmat rolul Clubului Seniorilor ca spațiu al memoriei vii, al valorilor culturale românești și al legăturii constante cu tradițiile și patrimoniul național.