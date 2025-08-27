Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Polițiștii dâmbovițeni acționează în forță: 410 sancțiuni și multiple dosare penale în ultimele două zile

Roxana - Ionela Botea

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița au intensificat activitățile preventive și de control pe raza județului, prin 9 acțiuni desfășurate în sistem integrat. Acestea au avut ca scop prevenirea și combaterea situațiilor de risc, descurajarea faptelor antisociale și creșterea gradului de siguranță rutieră.

Pentru creșterea vizibilității în trafic și menținerea ordinii publice, au fost instituite 27 de filtre pe principalele artere de circulație. În cadrul acțiunilor, polițiștii au controlat peste 460 de autovehicule, au legitimat peste 780 de persoane și au testat aproximativ 180 de conducători auto pentru depistarea consumului de alcool.

În urma verificărilor, polițiștii au aplicat 410 sancțiuni contravenționale, a căror valoare totală depășește 147.500 de lei. Dintre acestea, 295 au fost aplicate pentru încălcări ale normelor rutiere, conform O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, inclusiv 96 sancțiuni pentru depășirea limitei legale de viteză. Alte peste 100 de sancțiuni au vizat încălcări ale Legii 61/1991 privind conviețuirea socială și respectarea ordinii și liniștii publice.

Totodată, polițiștii rutieri au reținut 15 permise de conducere (3 pentru alcool și 7 pentru viteză) și au retras 4 certificate de înmatriculare.

Acțiuni „blitz” pentru siguranța rutieră

În intervalul orar 15:00–19:00, polițiștii Biroului Rutier au desfășurat acțiuni de tip „blitz” pe raza comunelor Băleni, Bucșani, Comișani, Dobra și Finta, pentru reducerea riscului rutier și asigurarea vizibilității elementului polițienesc. În urma activităților, au fost constatate 6 infracțiuni la regimul rutier: 5 pentru punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat și unul pentru conducerea unui vehicul fără permis.Polițiștii Biroului Rutier au depistat în localitatea Băleni o minoră de 12 ani, din comună, care conducea un motociclu neînmatriculat. În acest caz s-a întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.Tot pe DJ 711, în localitatea Băleni, polițiștii au depistat 4 persoane din comună în timp ce conduceau 4 motocicluri electrice neînmatriculate, fiind întocmite dosare penale pentru aceeași infracțiune.

Acțiunile desfășurate de polițiștii dâmbovițeni în ultimele 48 de ore reflectă o mobilizare puternică pentru creșterea siguranței rutiere și menținerea ordinii publice. Poliția recomandă cetățenilor respectarea legislației în vigoare, evitarea consumului de alcool la volan și verificarea documentelor vehiculelor, contribuind astfel la reducerea accidentelor și a încălcărilor legii.

Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

