Au început furturile de lemne din pădurile dâmbovițene, autoritățile intensifică controalele

Județul Dâmbovița se confruntă, în această perioadă, cu un fenomen tot mai îngrijorător: furturile de lemne din pădurile locale. În ultimele săptămâni, mai multe cazuri au fost raportate de polițiști și pădurari, evidențiind modul în care infractorii profită de anotimp și de zonele greu accesibile pentru a valorifica ilegal material lemnos.

Unul dintre cazurile recente s-a petrecut în localitatea Cornești. Polițiștii Secției nr. 3 Poliție Rurală Butimanu, însoțiți de un pădurar din cadrul Ocolului Silvic Răcari, au depistat doi bărbați, de 32 și 44 de ani, ambii din Iazu, care încărcau într-un atelaj hipo aproximativ 1 metru cub de arbori din specia salcie și plop, fără drept. În urma verificărilor, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de furt de arbori.

Măsuri de prevenire și combatere

Autoritățile din Dâmbovița au intensificat controalele în zonele împădurite. Patrulele mixte formate din polițiști și pădurari, verificările documentelor de proveniență a lemnului și acțiunile punctuale de prevenire și sancționare sunt doar câteva dintre măsurile adoptate. Colaborarea comunității cu autoritățile este esențială pentru protejarea pădurilor și prevenirea infracțiunilor silvice

Furturile de lemne din județul Dâmbovița nu sunt doar o infracțiune economică, ci și o amenințare pentru mediu și siguranța comunităților. Reacția rapidă a poliției și implicarea pădurarilor, împreună cu sprijinul cetățenilor, sunt esențiale pentru a reduce aceste fapte și pentru a proteja pădurile, un patrimoniu natural vital pentru întreaga regiune.