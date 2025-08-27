Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Au început furturile de lemne din pădurile dâmbovițene, autoritățile intensifică controalele

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Județul Dâmbovița se confruntă, în această perioadă, cu un fenomen tot mai îngrijorător: furturile de lemne din pădurile locale. În ultimele săptămâni, mai multe cazuri au fost raportate de polițiști și pădurari, evidențiind modul în care infractorii profită de anotimp și de zonele greu accesibile pentru a valorifica ilegal material lemnos.

Unul dintre cazurile recente s-a petrecut  în localitatea Cornești. Polițiștii Secției nr. 3 Poliție Rurală Butimanu, însoțiți de un pădurar din cadrul Ocolului Silvic Răcari, au depistat doi bărbați, de 32 și 44 de ani, ambii din Iazu, care încărcau într-un atelaj hipo aproximativ 1 metru cub de arbori din specia salcie și plop, fără drept. În urma verificărilor, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de furt de arbori.

Măsuri de prevenire și combatere

Autoritățile din Dâmbovița au intensificat controalele în zonele împădurite. Patrulele mixte formate din polițiști și pădurari, verificările documentelor de proveniență a lemnului și acțiunile punctuale de prevenire și sancționare sunt doar câteva dintre măsurile adoptate.   Colaborarea comunității cu autoritățile este esențială pentru protejarea pădurilor și prevenirea infracțiunilor silvice

Furturile de lemne din județul Dâmbovița nu sunt doar o infracțiune economică, ci și o amenințare pentru mediu și siguranța comunităților. Reacția rapidă a poliției și implicarea pădurarilor, împreună cu sprijinul cetățenilor, sunt esențiale pentru a reduce aceste fapte și pentru a proteja pădurile, un patrimoniu natural vital pentru întreaga regiune.

Articolul precedent
Polițiștii dâmbovițeni acționează în forță: 410 sancțiuni și multiple dosare penale în ultimele două zile
Articolul următor
Trafic mai fluent pe DN7 Lunguletu: Podul nou deschis circulației, vechiul pod în reabilitare
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

MESAJUL SORANEI CÎRSTEA DUPĂ SUCCESUL DE LA CLEVELAND

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea, aflată pe locul...

Plafonul de la care o firmă din România devine plătitoare de TVA va crește  la 395.000 lei

Adrian NĂSTASE Adrian NĂSTASE -
De la 1 septembrie 2025, plafonul de la care...

Proiect de 7,4 milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii stradale din Moreni!

Adrian NĂSTASE Adrian NĂSTASE -
În continuarea demersurilor de modernizare a municipiului, administrația publică...

PSD cere Guvernului să deblocheze deciziile care susțin comunitățile și românii onești

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
PSD atrage atenția asupra blocajelor legislative care afectează administrațiile...

News

Plafonul de la care o firmă din România devine plătitoare de TVA va crește  la 395.000 lei

Social 0
De la 1 septembrie 2025, plafonul de la care...

Proiect de 7,4 milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii stradale din Moreni!

Social 0
În continuarea demersurilor de modernizare a municipiului, administrația publică...

Incendiu violent la o anexă în localitatea Sălcioara, intervenție rapidă a pompierilor din Titu

Social 0
Detașamentul de Pompieri Titu a fost solicitat să intervină...

© 2023 Ziarul Dâmbovița