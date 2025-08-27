Phishing-ul, o amenințare cibernetică tot mai prezentă în mediul online

Într-o lume din ce în ce mai digitalizată, phishing-ul rămâne una dintre cele mai periculoase amenințări cibernetice. Atacatorii utilizează tehnici tot mai sofisticate pentru a obține informațiile tale personale, financiare sau chiar pentru a-ți fura identitatea. Deși multe dintre aceste atacuri apar sub forma unui simplu e-mail sau mesaj, consecințele pot fi grave dacă nu sunt detectate la timp.

Cum să te protejezi

Verifică adresa expeditorului – Adesea, atacatorii folosesc adrese foarte asemănătoare cu cele oficiale.

Nu da click pe link-uri necunoscute – Acestea pot duce la site-uri false concepute pentru a-ți fura datele.

Nu trimite informații confidențiale prin e-mail – Băncile și instituțiile oficiale nu solicită niciodată date sensibile în acest mod.

Fii atent la gramatica și tonul mesajului – Erorile frecvente sau limbajul urgent pot fi semne clare de phishing.

Protejează-ți informațiile personale și nu te lăsa păcălit de mesaje care par suspecte. În cazul în care primești un e-mail sau mesaj dubios, raportează-l și evită să interacționezi cu conținutul acestuia.