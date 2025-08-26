Polițiștii dâmbovițeni acționează ferm împotriva violenței domestice, 120 de cazuri într-o săptămână

În perioada 13–19 august 2025, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița au intervenit la 120 de cazuri de violență domestică, dintre care 105 au fost sesizate prin 112.

Dintre aceste cazuri, 30 au întrunit elementele constitutive ale unor infracțiuni, precum violența în familie, hărțuirea, amenințarea și încălcarea ordinelor de protecție, fiind întocmite dosare penale conform legii. În restul situațiilor, polițiștii au aplicat 64 de sancțiuni contravenționale, dintre care 57 în baza Legii nr. 61/1991 privind normele de conviețuire socială, ordinea și liniștea publică.

Totodată, au fost completate 115 formulare de evaluare a riscului, iar în 7 situații a fost identificat un risc iminent asupra vieții, integrității fizice sau libertății victimelor. Ca urmare, au fost emise 4 ordine de protecție provizorii, valabile 120 de ore, iar în 3 cazuri persoanele vizate s-au opus emiterii ordinelor.

Într-un caz, cu acordul victimei, a fost dispusă monitorizarea electronică a agresorului, prin montarea unei brățări. În plus, polițiștii au pus în aplicare 2 ordine de protecție emise de instanțele de judecată.

Polițiștii continuă să își intensifice eforturile pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, protejând victimele și sancționând agresorii.

Exemplu de intervenție:

La 15 august, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Pucioasa au fost sesizați de o femeie de 48 de ani din comuna Vulcana Pandele, care a declarat că a fost agresată de fiul său, de 20 de ani.

În urma intervenției, polițiștii au constatat agresiunea fizică și amenințările. Victima nu a necesitat îngrijiri medicale, dar formularul de evaluare a riscului a indicat pericol iminent. A fost emis un ordin de protecție provizoriu de 120 de ore, prin care agresorul a fost evacuat din locuință și obligat să păstreze o distanță de minimum 200 de metri și să nu contacteze victima. A fost întocmit un dosar penal pentru violență în familie și amenințare.

Pe 16 august, femeia a solicitat încetarea măsurilor, iar Parchetul a infirmat ordinul provizoriu. Ulterior, pe 18 august, polițiștii au emis un nou ordin de protecție provizoriu de 5 zile, iar agresorul a fost monitorizat electronic, cu acordul victimei.