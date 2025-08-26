CHINDIA LEAGĂ DOUĂ VICTORII ÎN CAMPIONAT

Olimpia Satu Mare – Chindia Târgoviște 2-4 (1-2)

Stadion: Olimpia – Daniel Prodan (Satu Mare – Satu Mare)

Au marcat: Alin Văsălie 24′, Cătălin Oanea 58′ / Georgian Honciu 7′, Alexandru Albu 19′, Albert Hofman 66′, Ivan Pesic 69′

CSM Olimpia: Deaky – Aioanei, Diomande, Copaci, Oanea (cpt.), Pinter (Gondiu 72′), Lucaci (Donca 72′), Calugher, Văsălie (Mustacă 64′), Magyari, Zamfir (Danu 72′)

Rezerve: Văduva – Sabău, Bontaș, Todoran, Zsinga

Antrenor: Alexandru Botoș

Chindia: Contra – Martac, Albu, Dinu (cpt.), Tamași, Honciu (Pena 64′), Enache, Hofman (Popadiuc 84′), Florea (Tache 88′), Petre (Dogănoiu 46′), Pesic (Roșu 79′)

Rezerve: Isvoranu – Mboumbouni, Ioniță, Stan

Antrenor: Ilie Poenaru

Arbitru: Claudiu Gaitin (Timişoara – Timiş). Asistenți: Ioan Daniel Humiţa (Armeniş – Caraş Severin) și Ionuț Răzvan Andrei (Piatra Neamţ – Neamţ).

Rezervă: Dragoș Ionuț Țurcanu (Piatra Neamţ – Neamţ).

Observator arbitri: Mircea Ciglenean (Cluj-Napoca – Cluj). Delegat joc: Mircea Bucur (Târgu Mureş – Mureş) (Alba Iulia – Alba).

♦Min 90+3 Final de meci! Întâlnirea spectaculoasă dintre CSM Olimpia Satu Mare și Chindia Târgoviște se termină 2-4!

♦Min 69 2-4 Ivan Pesic marchează și el, al șaselea gol al partidei! El primește o centrare din partea dreaptă, profită de ieșirea greșită a lui Deaky, îi ia fața, preia, după care doar împinge balonul în poartă

♦Min 66 2-3 Chindia Târgoviște revine în avantaj pe tabelă. Reia din careu Albert Hofman, din apropierea punctului de la 11 metri, pe jos, cu piciorul stâng, după o pasă venită de la Pesic

♦Min 58 2-2 Ce revenire, ce gol! CSM Olimpia Satu Mare întoarce de la 0-2 și egalează! Cătălin Oanea, căpitanul gazdelor, restabilește egalitatea și nu oricum. Prinde un șut fabulos, de la 25-30 de metri, direct în vinclul porții apărate de Contra

♦Min 52 CSM Olimpia Satu Mare urcă mai mult liniile și forțează egalarea. Antrenorul Alexandru Botoș speră la cel puțin un punct în acest meci

♦Min 30 Momente împărțite de posesie între cele două echipe, care nu mai ajuns periculos la porți. Ambele beneficiază de faze fixe, însă execuțiile nu sunt precise sau finalizarea e deficitară

♦Min 24 1-2 Alin Văsălie reduce din diferență! O fază care nu anunța neapărat mare lucru, aduce golul pentru echipa gazdă. Acesta primește o pasă la 22 de metri de poarta Chindiei, lateral dreapta, trece în viteză de Tamași, după care trage cu piciorul drept din careu, pe jos, la rădăcina barei și intră în poartă. Gazdele revin în meci

♦Min 19 0-2 Alexandru Albu vine la finalizare și marchează cu capul, după o fază de corner prelungită. Se înalță în apropierea careului mic și trimite imparabil din centrarea venită din partea dreaptă

♦Min 16 CSM Olimpia Satu Mare are posesia după golul încasat, dar nu se apropie periculos de poarta celor din Târgoviște

♦Min 7 0-1 Deschidere rapidă de scor, marchează Georgian Honciu. Eroare în apărarea gazdelor, care pierd posesia în propriul 20. Honciu recuperează, combină cu Pesic, iar în primă fază șutul său este respins la Deaki. Însă, balonul revine la vârful lui Ilie Poenaru, care pune latul și punctează

♦Min 6 Lovitură liberă în dreptul celor de la Chindia Târgoviște, de la aproximativ 20 de metri, lateral stânga. Execută Florea, trage pe lângă zid, trimite cu pământul, dar portarul gazdelor reține fără mari emoții

♦Min 1 Începe partida de la Satu Mare. Lovitura de start le aparține gazdelor. În tribune sunt câteva sute de spectatori

Sursa: www.liga2.prosport.ro.