Alertă InfoCons pentru cetățeni, demachiant Carrefour Soft contaminat cu bacterie periculoasă

Autoritatea de protecție a consumatorilor a emis o alertă privind produsul cosmetic Carrefour Soft – Demachiant pentru machiaj, care a fost depistat ca fiind contaminat cu bacteria Burkholderia Cepacia. Aceasta poate provoca boli grave, în special la persoanele cu imunitate scăzută, cum ar fi pacienții spitalizați sau cei cu fibroză chistică.

Specialiștii avertizează că produsul nu respectă Regulamentul UE privind produsele cosmetice și reprezintă un risc pentru sănătatea publică.

Consumatorii sunt sfătuiți să nu utilizeze produsul și să verifice cu atenție sursa și termenul de valabilitate al cosmeticelor achiziționate.

Recomandări

Evitați folosirea produsului Carrefour Soft – Demachiant pentru machiaj.

Informați-vă periodic despre alertele privind produsele cosmetice.

Alegeți doar produse verificate și sigure pentru sănătatea dumneavoastră.

Autoritățile continuă monitorizarea pieței pentru a preveni riscurile la adresa consumatorilor.