Persoanele cu handicap care nu își plătesc impozitele și taxele locale pot fi executate silit, inclusiv prin retragerea indemnizațiilor lunare

Guvernul a publicat în transparență decizională, proiectul de Ordonanță de Urgență privind măsuri în administrație, agreat de coaliție, care prevede că persoanele cu handicap care nu își plătesc impozitele și taxele locale pot fi executate silit, inclusiv prin retragerea indemnizațiilor lunare.

Potrivit documentului, primăriile vor fi responsabile pentru executarea silită a sumelor datorate, la solicitarea organelor fiscale locale. Măsura intră în vigoare începând cu drepturile aferente lunii calendaristice următoare datei adoptării ordonanței.

Articolul 431 al proiectului de Ordonanță de Urgență stabilește că indemnizația acordată persoanelor cu handicap poate fi reținută pentru achitarea impozitelor și taxelor locale neachitate.

