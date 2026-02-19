Românii care nu își curăță porțiunea de trotuar din fața casei riscă să primeascăo amendă situată între 200 și 500 de lei de la autoritățile locale

Ninsoarea i-a prins pe toți nepregătiți, inclusiv pe autoritățile locale. Însă în timp ce primăriile se scuză, românii care nu și-au curățat trotuarul din fața casei riscă amenzi de până la 2.000 de lei. Legea oferă un termen de numai 24 de ore după ce se oprește ninsoarea.

Neîndepărtarea zăpezii și a gheții de pe trotuarul adiacent proprietății, într-un termen de 24 de ore de la oprirea ninsorii, poate aduce o amendă situată între 200 și 500 de lei pentru persoanele fizice.

Amenzile sunt și mai mari pentru persoanele juridice, care pot primi o amendă de până la 2.000 de lei.