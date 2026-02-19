Vine frigul în toată țara

Chiar dacă joi și vineri vom constata temperaturi ușor pozitive, în special în sud-vest și în vest, cu valori de 10-11 grade, de sâmbătă și duminică, din nou, o masă de aer rece va determina scăderea regimului de temperaturi, atât ziua, cât și pe parcursul nopților și dimineților, dar mai ales temperaturile pe parcursul nopților vor fi de interes în depresiuni și în Moldova, unde este posibil să consemnăm valori sub minus 15 – minus 10 grade.

România se confruntă cu „cel mai sever episod de iarnă” din sezonul 2025-2026, iar până la finalul iernii este posibil să mai fie „fenomene specifice” datei din calendar, afirmă Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie.