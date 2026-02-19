Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Vine frigul în toată țara

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Chiar dacă joi și vineri vom constata temperaturi ușor pozitive, în special în sud-vest și în vest, cu valori de 10-11 grade, de sâmbătă și duminică, din nou, o masă de aer rece va determina scăderea regimului de temperaturi, atât ziua, cât și pe parcursul nopților și dimineților, dar mai ales temperaturile pe parcursul nopților vor fi de interes în depresiuni și în Moldova, unde este posibil să consemnăm valori sub minus 15 – minus 10 grade.

România se confruntă cu „cel mai sever episod de iarnă” din sezonul 2025-2026, iar până la finalul iernii este posibil să mai fie „fenomene specifice” datei din calendar, afirmă Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie.

Articolul precedent
Devine oficial: o persoană, după ce s-a pensionat, nu mai poate beneficia şi de pensie integral şi de salariu, ci doar de 15% din valoarea pensiei
Articolul următor
Persoanele cu handicap care nu își plătesc impozitele și taxele locale pot fi executate silit, inclusiv prin retragerea indemnizațiilor lunare
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

News

Devine oficial: o persoană, după ce s-a pensionat, nu mai poate beneficia şi de pensie integral şi de salariu, ci doar de 15% din...

Politică 0
 Proiectul privind cumulul pensie-salariu este pregătit şi în zilele...

Cresc taxele la facultăţile din România

Învăţământ 0
Dincolo de alinierea la inflaţie, ceea ce înseamnă în...

SITUAȚIA TRAFICULUI,nu sunt autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a condițiilor meteorologice sau din cauza vreunui eveniment rutier

Social 0
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că...

© 2023 Ziarul Dâmbovița