Pe 2 februarie este Ziua Întâmpinării Domnului în calendarul creștin ortodox, cunoscută popular și ca „Întâmpinarea Domnului” sau „Ziua Luminii”.

Aceasta marchează prezentarea lui Iisus în Templu la 40 de zile după Nașterea Domnului și este sărbătorită și de biserica catolică ca Candlemas.

Tradiții și semnificații:

Este considerată o sărbătoare a luminii, simbolizând puritatea și înnoirea spirituală.

În unele zone, se obișnuiește sfințirea lumânărilor, care apoi se păstrează pentru protecție în casă.

În popor, se credea că de 2 februarie se poate ghici cum va fi vremea în restul iernii, de aici proverbul „De la Întâmpinarea Domnului, afli cum va fi vremea pe iarnă”.