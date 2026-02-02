Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Pe 2 februarie este Ziua Întâmpinării Domnului în calendarul creștin ortodox, cunoscută popular și ca „Întâmpinarea Domnului” sau „Ziua Luminii”.

By: Roxana - Ionela Botea

Aceasta marchează prezentarea lui Iisus în Templu la 40 de zile după Nașterea Domnului și este sărbătorită și de biserica catolică ca Candlemas.

Tradiții și semnificații:

Este considerată o sărbătoare a luminii, simbolizând puritatea și înnoirea spirituală.

În unele zone, se obișnuiește sfințirea lumânărilor, care apoi se păstrează pentru protecție în casă.

În popor, se credea că de 2 februarie se poate ghici cum va fi vremea în restul iernii, de aici proverbul „De la Întâmpinarea Domnului, afli cum va fi vremea pe iarnă”.

