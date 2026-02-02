Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Începând cu 1 februarie 2026,a intrat în vigoare modificările aduse prin Ordonanța de Urgență nr. 91/2025, care afectează plata concediilor medicale

Cea mai importantă schimbare este că prima zi de concediu medical nu mai este plătită, măsură menită să eficientizeze utilizarea fondurilor publice.

Pe lângă modificarea privind prima zi, OUG 91/2025 implementează un mecanism extins de control al concediilor medicale, derulat de casele de asigurări de sănătate, cu scopul de a asigura utilizarea corectă și eficientă a fondurilor publice. Acest sistem presupune verificări mai stricte asupra modului în care angajații utilizează concediile medicale și poate implica sancțiuni în caz de abuz.

În ceea ce privește indemnizațiile pentru concediile medicale, sistemul diferențiat se menține și în 2026, după cum urmează:

55% din baza de calcul pentru concedii medicale de până la 7 zile;

65% din baza de calcul pentru concedii cu durată între 8 și 14 zile;

75% din baza de calcul pentru concedii cu durată mai mare de 15 zile.

Modificările au un impact direct asupra salariului net al angajaților și asupra obligațiilor financiare ale angajatorilor, care trebuie să ajusteze plata indemnizațiilor conform noilor reglementări.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița anunță că, în luna februarie 2026, vor fi disponibile 103 locuri gratuite pentru cursuri de formare profesională destinate persoanelor care beneficiază, conform legii, de servicii gratuite de formare.
Pe 2 februarie este Ziua Întâmpinării Domnului în calendarul creștin ortodox, cunoscută popular și ca „Întâmpinarea Domnului" sau „Ziua Luminii".
