Șoferii vor fi obligați să își repare mașinile doar la service-urile indicate de către firma de asigurări

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) pregateste un proiect pe care se pregateste sa il trimita in Parlament.

Aceasta initiativa presupune că soferii vor fi obligați să își repare mașinile doar la service-urile indicate de către firma de asigurări, iar soluția tehnică de reparație și alegerea calității pieselor de schimb vor fi decise exclusiv de firma de asigurări.

Devizul de reparație nu va mai fi calculat de către unitatea reparatoare, ci de compania de asigurări, care va stabili cât plătește, fără ca păgubitul să mai aibă dreptul de a contesta valoarea calculată de firma de asigurări.

În acest caz, service-ul auto nu va mai putea garanta siguranța lucrării, nici calitatea reparațiilor și nici valoarea autovehiculului după reparație.