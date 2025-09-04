Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Muzeul de Istorie din Târgoviște devine locul unei întâlniri speciale, mâine, 5 septembrie 

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Vineri, 5 septembrie 2025, de la ora 13:00, Muzeul de Istorie din Târgoviște devine locul unei întâlniri speciale pentru pasionații de cultură și istorie. Evenimentul va fi onorat de prezența domnului Adrian Majuru, manager al Muzeului Municipiului București, recunoscut pentru contribuțiile sale în domeniul istoriei și antropologiei.

Publicul este invitat să participe și să descopere perspective noi asupra patrimoniului cultural românesc, într-o întâlnire care promite discuții interesante și inspirație pentru iubitorii de istorie.

Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

