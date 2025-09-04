Mâine, 5 septembrie, debutează Zilele Cetății Târgoviște 2025 – 4 zile de festival în inima orașului 

Târgoviște își deschide porțile pentru iubitorii de cultură, istorie și divertisment în perioada 5–8 septembrie 2025, cu Zilele Cetății Târgoviște 2025 – un festival care aduce orașul la viață!

Timp de patru zile, târgoviștenii și vizitatorii se vor bucura de evenimente pentru toate vârstele: expoziții, meșteri populari, târg de antichități, concerte, spectacole pe apă, teatru, dans, ateliere interactive, cinema pentru copii și competiții sportive.

Programul include și Retrospectiva Anuală de Arhitectură, demonstrând că Târgoviște este un oraș care îmbină tradiția cu modernitatea. Activitățile se vor desfășura în locații emblematice precum Scuarul Primăriei, Centrul Vechi, Parcul Chindia, muzee, Cinema Independența, Grădina Zoologică, Complexul Turistic de Natație și baze sportive.

Organizatorii invită publicul să sărbătorească împreună istoria, cultura și frumusețea orașului.

Programul complet este disponibil aici: Zilele Cetății Târgoviște 2025

Hai să scriem împreună povestea orașului nostru!