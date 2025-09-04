Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Sezonul Cupa României – Faza 2: Echipele dâmbovițene intră în luptă pe teren

By: Roxana - Ionela Botea

Fotbalul județean din Dâmbovița intră într-o nouă etapă de competiție! În 16 și 17 septembrie 2025, echipele locale se vor întâlni în Faza 2 a Cupei României, într-o serie de meciuri care promit spectacol și emoții pentru suporteri.

Programul meciurilor este următorul

16 septembrie, ora 17:00: Dichiu Moroeni – Viitorul Pietroșița, Gloria Doicești – Voința Buciumeni, Unirea Nucet – FC Produlești, Sportul Hăbeni – Viitorul Adânca, Știința Gheboaia – Vânătorul Rătoia, Spic de Grâu Ghimpați – AS FC Tărtășești, ACS Mătăsaru – Flacăra Zăvoiu, Voința Vișina – Viitorul Șelaru.

17 septembrie, ora 17:00: Viitorul Tătărani – ACS Malu cu Flori, Viitorul Răzvad – Valahii Târgoviște, Comunal Valea Lungă – Luceafărul Dărmănești, Comerțul Viișoara – Sportul Lucieni, Voința Perșinari – Olimpia Picior de Munte, Săgeata Cătunu – Viitorul Gheboaia, Constructorul Crovu – ACS Miulești, Voința Ionești – Spicul Jugureni, Olimpia Mărcești – Luceafărul Bolovani.

Toate meciurile vor începe la ora 17:00, iar suporterii sunt invitați să fie alături de echipele lor favorite, pentru a susține fotbalul dâmbovițean și a încuraja sportivii în lupta pentru calificarea în fazele următoare ale Cupei României.

Atmosfera de pe teren promite să fie una de spectacol, cu meciuri tensionate și momente memorabile pentru comunitățile locale.

