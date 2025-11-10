Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
 „Moștenirea Văcăreștilor 2025” – Talente literare premiate la Târgoviște

La sediul Bibliotecii Județene „Ion Heliade Rădulescu” din Târgoviște a avut loc festivitatea de premiere a Festivalului-Concurs Național de Literatură „Moștenirea Văcăreștilor”, ediția a LVII-a, un eveniment de tradiție care celebrează talentul și creativitatea literară la nivel național.

Anul acesta, competiția a atras numeroși participanți din diferite colțuri ale țării, înscriși la cele patru secțiuni: poezie, proză, teatru și eseu. Juriul a evaluat lucrările cu atenție, iar cele mai valoroase creații au fost răsplătite cu premii speciale, recunoscând efortul și pasiunea concurenților.

Evenimentul a fost completat de un moment artistic deosebit, susținut de Orchestra Simfonică „Muntenia”, care a încântat publicul cu un recital memorabil.

Organizatorii și colaboratorii au transmis felicitări tuturor participanților și au mulțumit pentru implicarea lor în menținerea acestei tradiții culturale importante pentru județul Dâmbovița.

