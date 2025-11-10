Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
 Astăzi se deschide noul magazin Chindia Târgoviște la Dâmbovița Mall: Biletele pentru meciul cu CS Afumați, disponibile 

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Suporterii echipei Chindia Târgoviște au motive de bucurie! Astăzi, noul magazin al clubului din Dâmbovița Mall își deschide oficial porțile, iar biletele pentru meciul cu CS Afumați, programat marți, ora 19:30, vor fi disponibile luni, de la ora 17:00.

Evenimentul de inaugurare va fi unul special, la care vor participa președintele Marius Pavel și trei dintre jucătorii reprezentativi ai echipei, oferind fanilor ocazia să îi întâlnească și să achiziționeze articole oficiale.

 În ziua meciului, tichetele vor fi disponibile și la casele de la stadion, începând cu ora 16:00.

 Totul pentru Chindia! Totul pentru Târgoviște!

