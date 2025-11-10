Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Percheziții într-un dosar de înșelăciune și fals în Dâmbovița,  un bărbat reținut

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

În cadrul operațiunii JUPITER, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Dâmbovița, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au desfășurat, la data de 7 noiembrie, mai multe percheziții domiciliare în județul Dolj. Acțiunea a vizat un dosar penal întocmit pentru înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În total, au fost puse în aplicare 3 mandate de percheziție și un mandat de aducere, persoana vizată fiind condusă la sediul poliției pentru audieri. Ancheta vizează faptele săvârșite la data de 17 februarie 2025, când un bărbat de 48 de ani ar fi indus în eroare o persoană privind vânzarea unui autoturism, prezentând documente care aparțineau unui alt autovehicul.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat 3 terminale mobile, 43.000 de euro, precum și mai multe documente și înscrisuri, în vederea continuării cercetărilor.

Pe 7 noiembrie, față de bărbat a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, iar astăzi, 8 noiembrie, acesta va fi prezentat magistraților pentru luarea unei măsuri preventive.

Autoritățile reamintesc că, pe parcursul anchetei, persoana cercetată beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale, precum și de prezumția de nevinovăție.

