Moreni: Renovarea energetică a blocurilor este finanțată integral prin PNRR

By: Adrian NĂSTASE

Date:

Gabriel Purcaru, primarul Municipiului Moreni, a semnat contractul de execuție lucrări pentru proiectul „Renovare energetică moderată/aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, municipiul Moreni, județul Dâmbovița – obiectiv C5-A3.1-133 blocurile P sc. A, P sc. B, P sc. C, P sc. D”, finanțarea fiind asigurată 100% prin PNRR.

„Valoarea totală a contractului este de 4.890.972,60 lei (fără TVA), iar perioada de execuție a lucrărilor este de 10 luni. Lucrările de renovare energetică constau în intervenții la nivelul elementelor de anvelopă și la sistemul de iluminat din casa scării în scopul creșterii eficienței energetice, refacerea elementelor de șarpantă, a învelitorii, repararea instalațiilor sanitare, curățarea și igienizarea în zona spatiilor comune de la subsol”- a transmis edilul cu acest prilej.

