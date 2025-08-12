Târgoviște: Sunt în lucru zece obiective de infrastructură de educație preuniversitară

Potrivit primarului Municipiului Târgoviște, Cristian Stan, la această dată sunt în execuție zece proiecte de reabilitare , modernizare/extindere a unor instituții de învățământ. Dintre acestea, trei vor fi finalizate până la debutul anului școlar 2025-2026 și un al patrulea cel mai târziu în luna decembrie

„La acest moment, avem în lucru nu mai puțin de zece proiecte de reabilitare, modernizare sau extindere a unor unități de infrastructură educațională din Municipiul Târgoviște. Unul singur este finanțat din fonduri proprii, restul sunt finanțate prin PNRR , fie prin AFM, fie prin programul guvernamental de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat.

Până în luna septembrie vor fi finalizate proiectele de la Grădinița nr. 14, Grădinița nr. 3, Școala Gimnazială Grigore Alexandrescu, corpul de clădire aflat în lucru la Liceul Tehnologic Ion Heliade Rădulescu. Până la finalul anului se va finaliza și proiectul de la Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu. Deci discutăm de trei investiții care se finalizează până pe 8 septembrie, când începe anul școlar, iar copii se vor putea întoarce în locațiile respective.”