Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Târgoviște: Sunt în lucru zece obiective de infrastructură de educație preuniversitară

By: Adrian NĂSTASE

Date:

Potrivit primarului Municipiului Târgoviște, Cristian Stan, la această dată sunt în execuție zece proiecte de reabilitare , modernizare/extindere a unor instituții de învățământ. Dintre acestea, trei vor fi finalizate până la debutul anului școlar 2025-2026 și un al patrulea cel mai târziu în luna decembrie

„La acest moment, avem în lucru nu mai puțin de zece proiecte de reabilitare, modernizare sau extindere a unor unități de infrastructură educațională din Municipiul Târgoviște. Unul singur este finanțat din fonduri proprii, restul sunt finanțate prin PNRR , fie prin AFM, fie prin programul guvernamental de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat.

Până în luna septembrie vor fi finalizate proiectele de la Grădinița nr. 14, Grădinița nr. 3, Școala Gimnazială Grigore Alexandrescu, corpul de clădire aflat în lucru la Liceul Tehnologic Ion Heliade Rădulescu. Până la finalul anului se va finaliza și proiectul de la Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu. Deci discutăm de trei investiții care se finalizează până pe 8 septembrie, când începe anul școlar, iar copii se vor putea întoarce în locațiile respective.”

Articolul precedent
Atenție la țânțari, sfaturi utile pentru protecție
Articolul următor
Moreni: Renovarea energetică a blocurilor este finanțată integral prin PNRR
Adrian NĂSTASE
Adrian NĂSTASE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Accident rutier pe DN 61, în orașul Găești, un copil rănit

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Găești au intervenit după...

Incendiu de vegetație uscată în cartierul Romlux

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată izbucnit...

Dosare penale pentru infracțiuni la regimul circulației, întocmite de polițiștii din Titu

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii din cadrul Formațiunii Rutiere Titu au intervenit în...

Atenție la ce și cât postezi online, protejează-ți identitatea digitală

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
 Publicarea excesivă de informații personale pe rețelele sociale și...

News

Accident rutier pe DN 61, în orașul Găești, un copil rănit

Social 0
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Găești au intervenit după...

Incendiu de vegetație uscată în cartierul Romlux

Social 0
Pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată izbucnit...

Atenție la ce și cât postezi online, protejează-ți identitatea digitală

Social 0
 Publicarea excesivă de informații personale pe rețelele sociale și...

© 2023 Ziarul Dâmbovița