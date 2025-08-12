CHINDIA RĂMÂNE FĂRĂ VICTORIE ÎN ACTUALUL SEZON

Corvinul Hunedoara – Chindia Târgoviște 1-0 (1-0)

Stadion: Corvinul 1921 Hunedoara (Hunedoara).

A marcat: N. Pârvulescu (min. 4)

Corvinul: C. Sandu – Ric. Pădurariu (Zanc 82′), Fl. Ilie, Ant. Manolache, Velisar – Cărăruș – M. Bratu (Bradu 67′), Al. Neacșa (cpt.)(Pedro Albino 82′), Ribeiro, Nic. Pîrvulescu (L. Câmpan 90+4′) – Buziuc (Fil. Ilie 67′)

Rezerve neutilizate: Fab. Blaga – Iurașciuc, Kilyen

Antrenor: Florin Maxim

Chindia: M. Contra – Martac, C. Dinu (cpt.), Celea, Ad. Ioniță (Plaza 59′) – Iul. Roșu (Rob. Enache 75′), Honciu (Al. Albu 66′), Hofman, Bg. Petre (Dogănoiu 46′) – Pesic, Al. Stan (Tamași 59′)

Rezerve neutilizate: Isvoranu – Rz. Tache, R. Simion, Pena

Antrenor: Ilie Poenaru

Arbitru: Florin Ovidiu Mazilu (Satu Mare). Asistenți: Patrik Ștefan Sandu (Timişoara – Timiş) și Andreea Daniela Șușcă (Arad). Rezervă: Darius Florin Iviniș (Zlatna – Alba).

Observator arbitri: Mihai Florin Marcu (Oradea – Bihor).

Delegat joc: Mihai Țîra (Alba Iulia – Alba).

♦Min 90+5 Final de partidă la Hunedoara, unde Corvinul se impune cu scorul de 1-0, prin reușita din minutul 4 a lui Nicolae Pîrvulescu, împotriva Chindiei. Corvinul câștigă primul joc în noul sezon, în timp ce Chindia suferă prima înfrângere.

♦Min 90+5 ||| Corner din stânga pentru Chindia, Dinu câștigă duelul aerian și deviază cu capul pe spate, la bara a doua, Celea câștigă duelul aerian cu Câmpan și reia cu capul din 3 metri în transversală, balonul ricoșează înapoi în joc, iar Stiven Plaza îl lovește cu capul în cap pe Cărăruș, la duelul lor aerian pentru balon, moldoveanul cade și își mai ia o minge în cap de la același jucător al Chindiei. Arbitrul, aproape de fază, scoate direct cartonașul galben pentru Stiven Plaza. Chindia are bară transversală la ultima fază, fiindcă apoi arbitrul a fluierat finalul jocului.

♦Min 90+3 Centrare din dreapta în careul Corvinului, Enache pune capul din 6 metri și trimite la prima bară, iar Sandu respinge în corner. Mingea lovea cel mult bara

♦Min 90+1 Șut al lui Zanc din prima, din fața careului, la poarta lui Contra, pe direcția goalkeeperului, iar acesta reține simplu

♦Min 89 Ocazie importantă de egalare pentru Chindiei. Enache pasează în fața careului mic, Albu, incredibil, dă pe lângă minge la 7 metri central, fiind nemarcat, iar mingea merge în dreapta, unde este trimisă spre poartă, din cădere, de Dogănoiu, însă Sandu scoate cu piciorul în lateral și evită golul

♦Min 85 Centrare în fața porții Corvinului dintr-o lovitură liberă din dreapta, Celea se demarcă în careul mic și deviază cu capul din 5 metri, dar peste transversală

♦Min 81 Acțiune rapidă în stânga a lui Pesic, care pătrunde în careu, nu șutează la poartă, ci preferă o pasă pe jos în centru, Plaza luftează din poziție ideală, iar de la bara a doua se trimite în blocaj

♦Min 77 Contra respinge cu piciorul și salvează Chindia la un șut din centrul careului al lui Pîrvulescu, după o centrare din dreapta

♦Min 69 Pîrvulescu are o incursiune în fața careului advers, e incomodat de Martac, dar trage la poartă cu dreptul, puțin peste transversală

♦Min 56 Hofman primește în careu și șutează din întoarcere din 10-11 metri ușor lateral dreapta, dar mingea e o pradă ușoară pentru Sandu

♦Min 51 Buziuc pătrunde în fața careului, trece de Dinu și șutează pe jos, cu pământul, pe centru, iar Contra reține în doi timpi

♦Min 45+2 Hofman șutează din prima, cu dreptul, de la 15 metri central, balonul e deviat și se duce pe lângă poartă, în stânga. La corner, Sandu respinge neconvingător cornerul din stânga executat de această dată de Honciu, dar apoi degajează Neacșa și arbitrul fluieră pauza

♦Min 41 Celea înscrie cu capul din careul mic, după o fază bâlbâită de defensiva Corvinului, în urma unui corner din dreapta, iar golul este anulat! Reluările nu arată nimic în neregulă, Sandu fiind incomodat de un coechipier, ba chiar înainte mingea fusese atinsă cu mâna chiar de un jucător al Corvinului! Decizie controversată a arbitrilor!

♦Min 39 Iulian Roșu bate din nou cu efect un corner, în stilul caracteristic din ultimul timp, direct pe poartă, Sandu e atent și scoate cu palma peste poartă. Mingea probabil ar fi lovit transversala

♦Min 35 Pasă înapoi spre portar, Buziuc interceptează mingea în fața lui Contra și este ”împins” spre dreapta, întoarce la Ribeiro, care nu are culoar, încetinește faza și în cele din urmă șutează în blocaj, după ce defensiva oaspeților s-a retras în careu. Cornerul nu aduce nimic periculos la poarta lui Contra.

♦Min 24 Ocazie mare pentru Chindia. Pesic pătrunde în dreapta și centrează în fața careului mic, unde Stan are o poziție excelentă de șut, încearcă să trimită cu latul drept, dar luftează la 7 metri și balonul se duce pe lângă poartă, în dreapta. Codruț Sandru răsuflă ușurat.

♦Min 11 Corner din dreapta al Corvinului, Buziuc interceptează în stânga, șutează direct în Neacșa, aflat la 6 metri, căpitanul pivotează și trage pe lângă Contra, la colțul lung, mingea lovește bara și revine în joc. Mingea ajunge la Manolache, care șutată din 10 metri la poartă, iar Ioniță, pe direcție, respinge cu capul în afara careului, de acolo Pîrvulescu trage cu dreptul, cu efect, peste poartă. Chindia scapă fără gol.

♦Min 4 1-0 Bratu avansează pe dreapta, din lateralul careului centrează în fața porții, Martac vrea să protejeze pentru ieșirea lui Contra, însă nu se sincronizează bine cu portarul, iar Nicolae Pîrvulescu trece pe lângă el și împingea balonul în plasă din 7-8 metri, lângă bara din dreapta. Contra îi reproșează lui Martac cum a gândit faza.

♦Min 2 Pădurariu scapă balonul se sub control, Ioniță bagă piciorul în față, este lovit și cade, însă arbitrul lasă jocul să continue. Faza a avut loc la limita careului Corvinului, căderea având loc în interior. Contactul a avut loc în afara careului.

Sursă: liga2.prosport.ro.