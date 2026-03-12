Ministerul Mediului a anunțat că a semnat și a transmis către Monitorul Oficial ordinul de ministru care prevede eliminarea utilizării tradiționalului „ciocan de marcat” în anumite zone-pilot din fondul forestier.

Măsura vine ca răspuns la numeroasele situații în care acest instrument a fost falsificat, fapt ce a permis tăierea ilegală a arborilor. În locul lui vor fi utilizate dispozitive moderne de marcare, deja folosite în mai multe state europene, menite să crească transparența și controlul asupra exploatărilor forestiere.

„Așa cum am promis în decembrie anul trecut, am trimis la Monitorul Oficial ordinul care prevede ca în zonele-pilot de păduri să nu se mai folosească ciocanul de marcat. Există cazuri în care acesta este falsificat și sunt tăiați arbori fără drept. Noile dispozitive de marcare ne vor ajuta în lupta împotriva tăierilor ilegale”, a declarat ministra.

În aceste zone-pilot vor fi implementate măsuri suplimentare de control, inclusiv:

supraveghere video permanentă;

control 24 de ore din 24;

securizarea și monitorizarea video a ieșirilor auto din perimetrele forestiere.

Ordinul stabilește și modul în care ocoalele silvice vor desfășura lucrările de îngrijire a pădurilor. Astfel, înainte de intervenții vor fi stabilite culoare de acces și vor fi identificați arborii de viitor, din specii care asigură compoziția optimă a pădurii. Acești arbori vor fi marcați vizibil din cel puțin două direcții și vor fi înregistrați într-un centralizator care va permite monitorizarea stării pădurii.

Totodată, lucrările silvice trebuie să respecte normele tehnice în vigoare și să păstreze arbori pentru biodiversitate, lemn mort sau insule de îmbătrânire, pentru menținerea echilibrului ecosistemului forestier.

Potrivit Ministerului Mediului, noile sisteme de marcare vor permite identificarea exactă a fiecărui arbore selectat pentru exploatare, reducând riscul tăierilor ilegale și oferind probe clare în cazul unor anchete privind prejudicierea fondului forestier.

Utilizarea dispozitivelor speciale de marcare va fi permisă exclusiv personalului silvic împuternicit din cadrul Gărzii Forestiere Naționale și al gărzilor forestiere teritoriale.