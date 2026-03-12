Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Tinerii care se angajează pentru prima dată cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată pot beneficia de prima de stabilitate, un sprijin financiar acordat pentru a încuraja integrarea pe piața muncii.

Măsura este prevăzută de modificările aduse Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Beneficiarii sunt tinerii NEET, adică persoane cu vârsta între 16 și 30 de ani care:nu au un loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ, nu participă la programe de formare profesională

Pentru a primi acest sprijin, tinerii trebuie să fie înregistrați în evidențele agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, coordonate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Sprijinul financiar se acordă lunar, timp de 24 de luni:

1.000 de lei pe lună în primul an de la angajare

1.250 de lei pe lună în al doilea an

Autoritățile spun că măsura are scopul de a încuraja stabilitatea în muncă și dezvoltarea profesională a tinerilor, facilitând totodată integrarea acestora pe piața muncii.

