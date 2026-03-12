Corpul principal al Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu va intra într-un amplu proces de consolidare antiseismică, reabilitare și modernizare, în cadrul unui proiect estimat la aproximativ 30 de milioane de lei, finanțat din fonduri nerambursabile accesate de Primăria Municipiului Târgoviște.

Clădirea liceului, construită în 1874, nu a beneficiat până acum de lucrări de consolidare antiseismică, ceea ce face ca investiția să fie una extrem de importantă pentru siguranța elevilor și a cadrelor didactice. Potrivit primarului Daniel Cristian Stan, proiectul se află în prezent în faza de proiectare, iar lucrările ar putea începe cel mai devreme în toamna acestui an, după finalizarea procedurilor de licitație.

Durata estimată pentru execuția lucrărilor este de 24 de luni. În această perioadă, activitatea școlară nu va fi suspendată. Cei peste 1.000 de elevi vor continua cursurile în celelalte două corpuri de clădire ale liceului, posibil în două schimburi.

Autoritățile locale susțin că proiectul face parte dintr-un program mai amplu de modernizare a infrastructurii educaționale din municipiu, în cadrul căruia au fost deja finalizate sau sunt în curs de implementare investiții la mai multe unități de învățământ din Târgoviște.

