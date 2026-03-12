Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Corpul principal al Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu va intra într-un amplu proces de consolidare antiseismică, reabilitare și modernizare, în cadrul unui proiect estimat la aproximativ 30 de milioane de lei, finanțat din fonduri nerambursabile accesate de Primăria Municipiului Târgoviște

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Corpul principal al Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu va intra într-un amplu proces de consolidare antiseismică, reabilitare și modernizare, în cadrul unui proiect estimat la aproximativ 30 de milioane de lei, finanțat din fonduri nerambursabile accesate de Primăria Municipiului Târgoviște.

Clădirea liceului, construită în 1874, nu a beneficiat până acum de lucrări de consolidare antiseismică, ceea ce face ca investiția să fie una extrem de importantă pentru siguranța elevilor și a cadrelor didactice. Potrivit primarului Daniel Cristian Stan, proiectul se află în prezent în faza de proiectare, iar lucrările ar putea începe cel mai devreme în toamna acestui an, după finalizarea procedurilor de licitație.

Durata estimată pentru execuția lucrărilor este de 24 de luni. În această perioadă, activitatea școlară nu va fi suspendată. Cei peste 1.000 de elevi vor continua cursurile în celelalte două corpuri de clădire ale liceului, posibil în două schimburi.

Autoritățile locale susțin că proiectul face parte dintr-un program mai amplu de modernizare a infrastructurii educaționale din municipiu, în cadrul căruia au fost deja finalizate sau sunt în curs de implementare investiții la mai multe unități de învățământ din Târgoviște.

Clădirea liceului, construită în 1874, nu a beneficiat până acum de lucrări de consolidare antiseismică, ceea ce face ca investiția să fie una extrem de importantă pentru siguranța elevilor și a cadrelor didactice. Potrivit primarului Daniel Cristian Stan, proiectul se află în prezent în faza de proiectare, iar lucrările ar putea începe cel mai devreme în toamna acestui an, după finalizarea procedurilor de licitație.

Durata estimată pentru execuția lucrărilor este de 24 de luni. În această perioadă, activitatea școlară nu va fi suspendată. Cei peste 1.000 de elevi vor continua cursurile în celelalte două corpuri de clădire ale liceului, posibil în două schimburi.

Autoritățile locale susțin că proiectul face parte dintr-un program mai amplu de modernizare a infrastructurii educaționale din municipiu, în cadrul căruia au fost deja finalizate sau sunt în curs de implementare investiții la mai multe unități de învățământ din Târgoviște.

Articolul precedent
Ministerul Mediului a anunțat că a semnat și a transmis către Monitorul Oficial ordinul de ministru care prevede eliminarea utilizării tradiționalului „ciocan de marcat” în anumite zone-pilot din fondul forestier.
Articolul următor
Tânărul fotbalist Robert Necşulescu a fost convocat oficial în lotul naționalei U19 a României
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a aprobat miercuri solicitarea Statelor Unite privind dislocarea temporară în România a unor forțe militare suplimentare și...

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Decizia vine în contextul tensiunilor regionale generate de conflictul...

ACCIDENT FEROVIAR ÎN LOCALITATEA VOIA

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Pe 11 martie a.c., în jurul orei 16:10, polițiștii...

ACȚIUNEA ROADPOL „SEATBELT” ESTE ÎN DESFĂȘURARE

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
În perioada 9–15 martie a.c., polițiștii rutieri din cadrul...

Naționalele României U20 și U21 își vor disputa următoarele partide pe stadionul Eugen Popescu din Târgoviște

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Biletele sunt deja disponibile pentru achiziție online. Este o...

News

© 2023 Ziarul Dâmbovița