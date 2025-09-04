Luptătorii dâmbovițeni, prezenți la Campionatul Național de Lupte pe Plajă de la Costinești

Sportivii Asociației Județene de Lupte Dâmbovița se pregătesc să intre pe nisipul fierbinte de la malul mării, acolo unde va avea loc ultimul concurs de lupte pe plajă din calendarul intern.

În perioada 4–7 septembrie 2025, la Costinești, se desfășoară Campionatul Național de Lupte pe Plajă, competiție rezervată categoriilor U17, U20 și seniori.

Peste 350 de sportivi din întreaga țară vor concura pentru titlurile de campioni naționali și pentru mult doritele medalii. Luptele se anunță spectaculoase, iar atmosfera – una de sărbătoare sportivă, între valurile Mării Negre și energia publicului.

Reprezentanții Dâmboviței vor încerca să își confirme valoarea și să aducă în palmares cât mai multe clasări pe podium.

Hai să susținem împreună energia și spectacolul luptelor pe plajă și să fim alături de sportivii noștri dâmbovițeni!