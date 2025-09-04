Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Chindia Târgoviște a lansat noul shop online pentru suporteri

By: Roxana - Ionela Botea

Clubul de fotbal Chindia Târgoviște este acum mai aproape de fanii săi prin lansarea noului shop online oficial, o platformă modernă unde suporterii pot descoperi gama completă de produse cu însemnele echipei.

Prin intermediul magazinului online, fanii pot comanda rapid și simplu tricouri, eșarfe, accesorii și multe alte articole dedicate „roș-albaștrilor”. Mai mult, comenzile plasate în aceeași zi pot fi ridicate direct de la sediul clubului, situat la tribuna 1 a Stadionului „Eugen Popescu”.

Această inițiativă marchează un pas important în consolidarea relației dintre club și comunitatea sa, oferind suporterilor o experiență de cumpărături modernă și accesibilă.

