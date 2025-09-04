România întâlnește Canada pe Arena Națională, spectacol fotbalistic vineri, 5 septembrie!

Fanii fotbalului din România au un motiv în plus să sărbătorească vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, când echipa națională va da piept cu Canada pe Arena Națională din București.

Meciul promite emoții intense și momente de spectacol, iar suporterii sunt invitați să fie alături de tricolori și să transforme tribunele într-un adevărat furnicar de energie.

Biletele sunt disponibile online, iar fanii sunt sfătuiți să-și asigure locurile din timp pentru a nu rata șansa de a-și susține echipa favorită live: https://t.ly/dkrWo

Nu ratați ocazia de a trăi atmosfera unui meci internațional și de a fi parte din povestea echipei României!