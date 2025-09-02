Jaqueline Cristian, cel mai bun rezultat la US Open: Turul 3 după un meci spectaculos cu Anisimova

Racheta numărul 1 a României, Jaqueline Cristian, s-a oprit în turul al treilea la US Open 2025, după un meci intens împotriva favoritei numărul 8, Amanda Anisimova, finalista de la Wimbledon. Partida, disputată în peste două ore, s-a încheiat cu scorul 6-4, 4-6, 6-2, arătând cât de echilibrat a fost duelul.

Deși a fost eliminată, Jaqueline părăsește Flushing Meadows cu cel mai bun rezultat al său la US Open, după ce în acest sezon a atins aceeași fază și la Australian Open și Roland Garros. Performanța evidențiază progresul constant al sportivei și pregătirea sa de a rămâne la cel mai înalt nivel al tenisului mondial.

România rămâne fără reprezentante pe tabloul principal la US Open, dar parcursul Jaquelinei Cristian oferă motive de mândrie pentru fanii tenisului românesc.

Suntem mândri de tine, Jaqueline, și îți ținem pumnii pentru competițiile viitoare!

Foto: Eurosport România